Inzaghi dopo l’Inter la Premier League? Una big lo osserva – TS

Simonecorteggiato e stimato in. Il tecnico delpotrebbe avere un futuro in Inghilterra, tant’è che già una big loattentamente.TITOLI – Un futuro inper? Probabile! Ma sicuramente non adesso, perché il tecnico piacentino per il momento è concentrato a fare bene cone a diventare l’allenatore più vincente della storia nerazzurra. Attualmente ha vinto sei titoli, con sette raggiungerebbe Roberto Mancini (7). In ballo scudetto, Champions, Mondiale per Club e Coppa Italia. In quanto a presenze, fra 24 partitediventerà il quinto allenatore con più presenze in nerazzurro, 208. Per raggiungere il mito Helenio Herrera (366) dovrà non solo rispettare il proprio contratto fino al 2026, ma anche allungarlo. Chissà se succederà.