Gamberorosso.it - Il locale genovese dove mangiare kebab in chiave ligure

Leggi su Gamberorosso.it

c’è ilc’è casa. Un piatto che per molti è diventato un comfort food daguardando una partita di calcio o dopo una nottata un po’ sopra le righe. Si trovano ovunque, dai classici fino a quelli più gourmeti gusti tradizionali si mescolano a quelli locali. Poteva forse Genova sottrarsi a questa personalizzazione? Una città all’avanguardia dal punto di vista gastronomico non poteva non avere la sua versione di. Così è nato Scialla, ilcontemporaneo.Dal 2022 la rivoluzione dela GenovaIl quartieredi Sturla ha storicamente avuto un’impronta prettamente residenziale. Un antico borgo di pescatori che oggi vede proliferare in numero sempre maggiore locali e attività commerciali. Dal giugno 2022 si è aggiunta anche la realtà di Scialla per volontà di Nicolò Calabrini, a Genova conosciuto come Nick Calabrini dj.