Il doping e gli attacchi di Kyrgios a Sinner, Medvedev: "Io sto al fianco di Jannik. Incontri negli spogliatoi? Ecco come mi comporto"

La faida scatenata da Nickcontrocontinua a far discutere il mondo del tennis, specialmente ora che agli Australian Open saranno entrambi in campo (sempre che l’australiano riesca a riprendersi dall’ennesimo infortunio). Dopo il match di esibizione contro Stefanos Tsitsipas, lo stessoha risposto a una domanda sue su chi lo attacca per il casoche lo vede coinvolto: “Non credo di dover rispondere a quello che diconoo altri, perché so di non aver fatto niente di male“. Un parere è stato chiesto anche al russo Daniilnella classica conferenza stampa pre-torneo. E la risposta del tennista numero 5 al mondo è stata chiara: “Io sto aldi. Non credo che questo influenzerà l’immagine del tennis”.ha ricordato quel che è successo con il caso Clostebol:è stato scagionato dall’Itia diversi mesi dopo la positività a un controllo anti-, ha continuato a giocare dovendo convivere con questa pressione, che permane tuttora visto il ricorso della Wada.