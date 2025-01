Ilrestodelcarlino.it - Il Comune blinda la Blu, scontro sul tracciato

Ildifende il progetto della linea blu del tram che, se il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concederà il finanziamento, collegherà il centro città con Casalecchio. La scelta del"è stata opzionata perché dai numeri esaminati – afferma in commissione l’assessore alla Nuova mobilità, Michele Campaniello – parrebbe essere quella che garantisce il maggior numero di passeggeri sulla linea". Campaniello, poi, replica in particolare al “sospetto” di Fdi e cioè all’ipotesi che ilabbia scelto il passaggio su via Sabotino per coprire con i soldi del tram la sistemazione del tombamento del Ravone. "Il ministero per primo non consente che vengano spesi soldi per opere che non c’entrano nulla con il. Dopodiché, però, se con il tram riusciamo a mettere a posto i sottoservizi e ad intervenire su situazioni che lo richiedono, facendolo con quelle risorse – afferma l’assessore – per me questo è un punto a favore".