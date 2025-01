Ilfattoquotidiano.it - “Ho 3 settimane per operarmi, la mia carriera è a rischio”: l’uomo più forte d’Inghilterra si lacera il tendine, le immagini del brutto infortunio e la richiesta d’aiuto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Solleva il peso sopra la testa, ma non completamente, poi lo lascia cadere e si tocca il retro della coscia. Il sospetto è ungrave. Purtroppo, è proprio così. Ed è per questo che il pesista Kane Francis non potrà competere per il titolo di “Uomo più”, già conquistato nel 2024. Ad annunciarlo è lo stesso atleta britannico, che, sui social, ha condiviso la clip del momento in cui si infortuna. È sembrato solo uno ‘schiocco’, arrivato nel tentativo di sollevare un bilanciere con un peso da 172 kg, ma sin da subito l’atleta è apparso scuro in volto, sfiduciato. E, per questo, è stato trasportato immediatamente in ospedale. La diagnosi non è stata delle più incoraggianti: Francis, infatti, si è reciso ildell’adduttore della coscia destra. Unper cui si rende necessario un intervento chirurgico, da eseguire entro tre, e che, quindi, lo costringerà a restare ai box forse per tutta la stagione 2025.