Noinotizie.it - Ginosa: concessioni balneari, “si prosegue con le procedure per l’affidamento” Comune

Di seguito un comunicato diffuso daldi:Leperdelle nuovedi Marina divanno avanti.Nessun annullamento della gara da parte del TAR Lecce. Rispetto ad alcune situazioni sollevate, ci sarà una discussione nel merito il 5 marzo.I termini per presentare le offerte si sono chiusi lo scorso 7 gennaio 2025. Sono pervenute in totale 86 proposte per 18demaniali marittime.Due delle quattro spiagge libere con servizi, per le quali non sono pervenute proposte, saranno successivamente messe a gara.Nei giorni scorsi, in merito al ricorso presentato da alcuni concessionari, il TAR Lecce si era espresso negando la sospensiva dell’avviso pubblico per lemarittime. Con un’ordinanza emessa nelle scorse ore, lo stesso TAR Lecce si è pronunciato nuovamente nel merito del procedimento: nessun annullamento.