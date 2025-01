Quotidiano.net - Fa credere alla sposa che il matrimonio era uno scherzo: “Voglio aumentare i follower su Instagram”. Il tribunale annulla le nozze

Melbourne, 10 gennaio 2025 – Credeva di partecipare a un evento social, invece era unvero. Un piano architettato da un 30enne desideroso dii suoisu. Così un giudice hato ledopo la denuncia di una ragazza di 25 anni. L’incredibile sentenza arriva dall’Australia. L’incredibile storia La storia risale al dicembre 2023. I due giovani si conoscono su un’app di incontri a settembre dello stesso anno. Restano in contatto per tre mesi, fino a quando l’uomo decide di invitare la ragazza a una festa a Sydney. La 25enne accetta. Ma quando si presenta all’appuntamento scopre che il ‘futuro marito’ le aveva organizzato un. “Sono rimasta scioccata”, le sue parole ina Melbourne. “Mi sono sentita a disagio e volevo andarmene – ha spiegato al giudice – ma lui mi ha detto che era unoe che non c’era motivo di preoccuparsi”.