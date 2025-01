Liberoquotidiano.it - "Ecco dove fa allenare i giocatori": il metodo militare di Conceiçao stravolge il Milan

Leggi su Liberoquotidiano.it

La vittoria della Supercoppa italiana ha subito dato slancio alla sua figura. Ora Sergio Conceinçao vuole prendersi del tutto società e, facendo passare il suo credo. Un vero e proprio sergente di ferro, che vuole incidere sulla mentalità della squadra. Con lui torneranno i ritiri prepartita, così come la rifinitura a San Siro, che svolgerà venerdì alle 16 prima di far rientrare tutti aello. Di lui si ricorda anche i filmati visionati poco prima della Supercoppa contro l'Inter per analizzare i movimenti della squadra nerazzurra sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Insomma, sembra quasi di assistere a un vero e proprio ‘Conte', ma di origini portoghesi. In grado di dare la scossa sin da subito, vincendo un trofeo a Riyad dopo essere arrivato da soli otto giorni alla guida della squadra.