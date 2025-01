Bergamonews.it - Due pacchi con telefoni e droga lanciati all’interno del carcere, sequestrati dalla Polizia penitenziaria

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Cinquecellulari con sim card e caricatori per le batterie, ma anche diverse decine di grammi di sostanze stupefacenti. Mercoledì 8 gennaio due contenitori sono statinelle pertinenze esterne deldi Bergamo: il primo lancio è fallito, mentre il secondo ‘pacco’ ha raggiunto il cortile dell’istituto penitenziario di via Gleno.A trovare gli oggetti introdotti illegalmente sono stati gli agenti della, che hanno prontamente allertato la Procura di Bergamo. Non è chiaro in che modo i contenitori siano arrivatidel, secondo le prime ricostruzionidal perimetro esterno deldurante la notte, forse con l’utilizzo di droni come era successo lo scorso aprile.Uno dei sacchetti è rimasto sul muro di cinta, mentre il secondo è atterrato in un’area esterna dove si spostano i detenuti durante i loro movimenti quotidiani.