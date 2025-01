Ilgiorno.it - Desio, uccise il padrone di casa con 37 coltellate: Johnatan Fals Reyes condannato a 15 anni

(Monza Brianza), 10 Gennaio 2025 - La Corte di Assise di Monza haa 15di reclusione, il cubano di 30fermato nel giugno dell’anno scorso dai carabinieri dopo l’aggressione mortale a Iulian Avadani, il romeno 48enne che gli aveva affittato una stanza in unadi ringhiera in pieno centro a. L'imputato, ancora detenuto in carcere, è stato ritenuto responsabile di avere ucciso la vittima con 37dopo averlo buttato a terra sul ballatoio, convinto che gli avvelenasse il cibo. Una perizia psichiatrica l'ha dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto per disturbi mentali di tipo ossessivo e persecutorio, quindi i giudici hanno disposto che venga inviato in una struttura psichiatrica giudiziaria.