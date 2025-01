Ilrestodelcarlino.it - Delitto Paradisi, un’altra perizia. Si cercano nuove tracce della violenza

Servono altri elementi a supporto dell’impianto accusatorioProcura che contesta a Claudio Funari la premeditazione e la volontarietà sia per l’omicidio di Renzo, sia per il tentato omicidiomoglie Maria Antonietta Giacomozzi. Per questo la Procura ha fatto eseguire ieri mattina un’ispezione personale sul 42enne accusato anche di tentato incendio,privata e danneggiamento: contestata anche l’aggravante dei futili motivi eminorata difesa delle vittime. Quanto ha detto Funari durante l’interrogatorio di garanzia al giudice Annalisa Giusti contrasta fortemente con la versione dell’unica testimone di quanto avvenuto la sera del 23 dicembre scorso nella porzione del capannone a Comunanza adibita ad abitazione dai coniugi. La signora Giacomozzi è stata sentita due volte dai carabinieri ed è stata nella seconda deposizione che ha dipinto un quadro molto grave riguardo a come si sono svolti i fatti, parlando di una aggressione da parte di Funari e lei e a suo marito Renzo avvenuta in momenti diversi.