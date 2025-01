Ilfattoquotidiano.it - De Luca e il 3° mandato: “Dal governo legge contra personam, hanno paura degli elettori”. Per attaccare il Pd cita Parmenide

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra le suezioni spuntano, in ordine sparso, Eugenio Montale, Ignazio Silone, Papa Wojtyla,. Per dire, nella sostanza, che per lui non cambia nulla: “La mia posizione non è cambia di una virgola e non cambierà”. A parlare è il presidente della Regione Campania Vincenzo Deall’indomani della decisione delMeloni di impugnare laregionale che gli consentirebbe il terzoconsecutivo. “Il punto di partenza e di arrivo delle mie decisioni non è la carriera romana ma sono le nostre famiglie, la povera gente e i problemi concreti” dice. Insomma, almeno a parole, chiude a qualsiasi contropartita eventuale. De, nella conferenza stampa organizzata per rispondere all’impugnazione dell’esecutivo, parla di”. “La, in Italia, è uguale per tutti, o tranne per uno che è il signore che vi sta parlando?”.