Metropolitanmagazine.it - De Luca attacca il governo e resta fermo sul terzo mandato. La citazione a Wojtyla: “Non abbiate paura”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“La mia posizione non cambia di una virgola e non cambierà”: lo ha affermato Desul, in occasione della conferenza stampa di oggi. Duro l’attacco aldopo la decisione di impugnare la legge regionale. “Hanno forsedi De, degli elettori, non, aprite il cuore alla speranza e date la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati”, afferma il Presidente.Deva avanti: “Non”E ancora: “Per me non cambia nulla, andiamo avanti. La mia posizione non cambia di una virgola e non cambierà.Il punto di partenza e di arrivo delle mie decisioni non è la carriera romana ma sono le nostre famiglie, la povera gente e i problemi concreti”, ha aggiunto. Alla fine della conferenza stampa regionale ha citato papaper commentare la decisione del: “Non”.