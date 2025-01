Bubinoblog - DALLA STRADA AL PALCO, PRIMA PUNTATA: LA PIÙ GRANDE FESTA DEGLI ARTISTI DI STRADA

Leggi su Bubinoblog

al”, la piùdi, arriva venerdì 10 gennaio su Rai 1 per cinque puntate con l’inedita coppia Nek e Bianca Guaccero.Un viaggio emozionante nel mondodicon le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività. Il format orginale, nato da un’idea di Carlo Conti, è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me.L’edizione di quest’anno, in cui Nek sarà affiancato dall’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, reduce dalsuccesso di Ballando con le Stelle, sarà ancora più coinvolgente grazie a una serie di innovazioni pensate per stupire e appassionare il pubblico.Numeri d’apertura spettacolari daranno il via ad ogni, coinvolgendo i conduttori, l’orchestra e il corpo di ballo, per un inizio scoppiettante.