Copernicus conferma che il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato

Ilpiùda quando ci sono rilevazioni scientifiche, dal 1850. Lo ha reso noto, il servizio meteo dell’Unione europea,ndo con dati definitivi quanto aveva anticipato alla fine delscorso con dati provvisori. Ilanche il primo anno in cui la temperatura media è stata superiore di oltre 1,5 gradi rispetto al livello preindustriale (1850-1900), una soglia stabilita dall’accordo di Parigi per ridurre significativamente i rischi e gli impatti del cambiamento climatico.Ogni mese da gennaio a giugnopiùdel mese corrispondente di qualsiasi anno precedenteSecondo, nella temperatura media globale sulla superficie terrestre è stata di 15,10 gradi Celsius, 0,12 gradi sopra la media del 2023 (in precedenzapiùdella storia), 0,72 gradi sopra la media del trentennio di riferimento 1991-2020 e 1,60 gradi sopra i livelli preindustriali.