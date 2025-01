Oasport.it - Ciclismo, Remco Evenepoel: “Sarò pronto per il Tour, fuori discussione essere al Giro”

Il belgaha parlato all’ANSA per fare il punto della situazione dopo il grave infortunio occorsogli a dicembre durante un allenamento, ed ha rivelato i rinnovati obiettivi per la stagione 2025, nella quale sarà in gara alde France, ma non saràper ild’Italia.Il corridore si è sottoposto a degli accertamenti in Belgio, i quali hanno dato esito positivo, e così l’atleta potrà iniziare la riabilitazione: “Ho fatto una scansione e i risultati sono piuttosto buoni. Finalmente potremo iniziare la riabilitazione, questa è una buona notizia“.Il ciclista della Soudal Quick-Step ha sottolineato tutti i problemi generati dall’incidente: “Sono passate cinque settimane dall’ultima volta che ho fatto sport. È dura da accettare. Ora potrò riprendere ad allenarmi sui rulli, molto delicatamente all’inizio, anche perché ho ancora intorpidimento alla spalla destra“.