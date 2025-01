Romadailynews.it - Capocotta, ottima risposta al bando per i chioschi: 25 offerte per i lotti C ed E

Leggi su Romadailynews.it

L’Assessora Alfonsi: “Restituiamo trasparenza, tuteliamo il patrimonio ambientale del litorale romano”.Roma, 10 gennaio 2025 – Laalper la ricostruzione e gestione deiC ed E sulla spiaggia disi è rivelata un successo: 25 operatori economici hanno presentato le proprie.I termini del, pubblicato il 2 dicembre 2024 dalla Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, si sono chiusi con un’importante partecipazione, testimoniando il forte interesse verso un progetto che unisce trasparenza amministrativa e valorizzazione ambientale.La prima seduta pubblica per l’apertura delle buste è fissata per martedì 14 gennaio. I due, il primo demolito dalle mareggiate e il secondo distrutto da un incendio, erano stati oggetto di un’assegnazione temporanea a giugno 2024 per garantire la stagione estiva.