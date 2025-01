Sport.quotidiano.net - Calcio uisp. Finita la pausa natalizia, tre gironi tornano in campo stasera: si riparte con gli anticipi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Archiviate le tre settimane di sosta per le feste natalizie anche il campionato amatoriale dell’Empolese Valdelsa è pronto a tornare in. Tre gliche aprirannola prima giornata di ritorno del girone A di Serie A1 e dei due raggruppamenti di A2, mentre il girone B della massima categoria riprenderà soltanto nel fine settimana successivo essendo composto da una squadra in meno. Questo il programma completo. Serie A1, girone A –: Limitese-Strettoio Pub (21.30, Montelupo Brandani). Domani: Stabbia-Gavena (14.30, Stabbia); Ferruzza-Real Isola (14.30, Torre); Scalese-4 Mori (14.30, La Scala). Lunedì: San Gimignano-Fiano Certaldo (21.15, San Gimignano); Casa Culturale-Castelnuovo (21.30, Fucecchio Galli). Riposa: Sovigliana. Serie A2, girone C –: Sciano-Molinese (21.