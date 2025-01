Ilfattoquotidiano.it - Bowie non è stato soltanto un artista, ma un prisma che riflette luce anche oggi

Di Davidsi è scritto talmente tanto che sembra quasi superfluo pensare di poter aggiungere qualcosa di nuovo, soprattutto a nove anni dalla sua scomparsa. Ogni parola, ogni aneddoto, ogni riflessione è stata analizzata e reinterpretata fino allo sfinimento. Eppure, nonostante tutto, sento che vale la pena provarci. Perchénon èun: èun’idea, una possibilità, unche, trasformandola continuamente. Nei consueti nove punti di questo blog, cercherò di esplorare ciò che di lui continua a risuonare, non per chiudere il cerchio, ma per riaccendere quella scintilla che non ha mai smesso di brillare.1., o di come vedersi riflessiNon ti restituiva mai l’immagine che conoscevi di te stesso. Ti mostrava altro: la parte nascosta, quella che facevi fatica a guardare.