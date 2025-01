Terzotemponapoli.com - Billing al Napoli: sfuma Casadei

Il mercato delentra nel vivo. Dopo una serie di operazioni, il club azzurro ha ufficializzato l’acquisto di Philip, centrocampista danese in arrivo dal Bournemouth. Con questo movimento, si chiude una porta sul talento di Cesare, giovane promessa del Chelsea.L’arrivo di: un acquisto strategicoIn una mossa sorprendente, ilha anticipato la concorrenza del West Ham per ottenere il sì del centrocampista., classe 1996, arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il calciatore è atteso in Italia già nelle prossime ore dopo aver ricevuto il via libera dal Bournemouth.Il danese, noto per la sua versatilità, non si limiterà a ricoprire il ruolo di mediano, ma potrà anche essere impiegato sulla trequarti, sfruttando il suo mancino potente e l’altezza (quasi due metri) nel gioco aereo.