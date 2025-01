Ilrestodelcarlino.it - Apertura degli impianti: "Se il collaudo sarà ok domenica si torna a sciare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con un video sui social il sindaco Marco Fioravanti nel suo ruolo di presidente dell’Assemblea Cotuge ha annunciata l’di Monte Piselli permattina. Il tutto sempre che oggi le operazioni didaranno esito positivo. Come detto nelle settimane scorse infatti la seggiovia Tre Caciare ha avuto bisogno prima dell’autorizzazione al prolungamento della vita tecnica e poi delle operazioni di manutenzione per garantire la sicurezza di tutti coloro che avranno voglia di salire in vetta e scivolare poi con sci e snowboard fino alla base della montagna. "Grazie al lavoro di tutti i soci del Cotuge, dei territori marchigiani e dei territori abruzzesi, grazie a tutto il consiglio di amministrazione del Cotuge e grazie anche al delegato, l’assessore comunale allo sport Nico Stallone, abbiamo lavorato molto in queste settimane e abbiamo fatto anche una riunione il 30 dicembre per poter affidare il lavoro di manutenzione per allungare la vita tecniche di questo impianto.