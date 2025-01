Ilfattoquotidiano.it - Alla grande finanza non importa nulla della crisi climatica. Anche Blackrock lascia l’alleanza per la riduzione delle emissioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La statunitense, il piùgruppo finanziario al mondo con 11mila miliardi di dollari di asset in gestione, abbandonaglobale di società di gestione che lavorano per raggiungere la neutralità carbonica, la Net Zero Asset Managers Initiative (Nzam), lanciata nel 2021. Una mossa che ha un significato più di forma che di sostanza ma che conferma, una volta di più, come ormai non si badi neppure più all’apparenza per provare a mascherare un’ assoluta indifferenza di fondo alle tematiche ambientali, sempre e comunque subordinate ad istanze di massimizzazione del profitto. Nel il numero uno di, Larry Fink, si presentò al Forum di Davos per affermare che il contrasto al cambiamento climatico sarebbe diventata unapriorità del gruppo. Alle parole non sono mai seguiti i fatti, ora non ci sono neppure più le parole.