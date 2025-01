Lopinionista.it - Alec Baldwin a Sorrento per un poliziesco italiano

foto di Gage Skidmore, distribuita con licenza CC BY-SA 2.0.– Inizio 2025 di riprese aper un lungometraggio cinematografico che, prodotto da Salvatore Piedimonte e Daniele Gramiccia con creative producer Andrea Iervolino e il coinvolgimento di quattro nazioni, vedrà tra i protagonisti la star hollywoodianae Luisa Rubino, volto iconico delle serie Netflix Narcos: Mexico. Diretto da Alessandro Derviso e scritto dallo stesso insieme Nio Lauro e Marcello Ingenito, unispirato ad una celebre serie degli anni Settanta di cui, però, al momento non sono stati rivelati il titolo e la trama.Un progetto che celebra il connubio tra arte, cultura e il fascino unico della Terra delle Sirene e che il regista – membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e già in concorso all’Oscar con il suo cortometraggio The walk – garantisce sarà un racconto avvincente, un viaggio nel mistero e nell’intrigo dall’ambientazione mozzafiato, destinato ad entrare nei cuori di tutti gli amanti del genere.