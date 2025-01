Lanazione.it - Affitti brevi, Comune Firenze vuole accelerare su stop a keybox

Leggi su Lanazione.it

, 9 gennaio 2025 - Sulle"lunedì abbiamo un Cosp dove discuteremo della nostra delibera. È intenzione della sindaca, entro fine mese portare gli atti che ci permetteranno di vietare lenella nostra città. Appena il regolamento entrerà in vigore prevederà anche un tempo entro il quale si dovranno tutti adeguare". Lo ha dichiarato l'assessore comunale allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. A proposito dell'incontro tradie Property Managers, ha aggiunto, "noi siamo felici, il dialogo e l'ascolto fanno parte del nostro lavoro, crediamo sia l'unico modo per raggiungere risultati. Su alcuni punti le posizioni restano distanti, per esempio sul divieto in area Unesco di nuove attività di locazione turistiche su cui non abbiamo intenzione di retrocedere.