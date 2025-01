Padovaoggi.it - A13: chiude per una notte l'uscita Terme Euganee

Come ogni settimana sulla rete autostradale ci sono interventi e controlli da fare per garantire sicuro il traffico veicolare. Per questo sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 gennaio, sarà chiusa l'di. La chiususa sia per chi proviene da.