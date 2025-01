Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman fermo a causa di una brutta influenza

ha fatto il suo ritorno in tv in quel di SmackDown nel corso del mese di dicembre. Nel match di ritorno ha perso (via count out) in pochi minuti contro Carmelo Hayes poi si è preso la rivincita sconfiggendolo a sua volta rapidamente. Ora, il “Monster Among Men” è di nuovoai box e lui stesso ha spiegato il motivo tramite un post sui social.è assente dalla programmazione tv da fine dicembre adi una, tramite un post su Instagram, ha spiegato che il suo 2025 non è iniziato nel migliore dei modi. Febbre alta e costretto a letto per 4 giorni. Adi questaha perso una quindicina di chili in una settimana. Ora si sente meglio è sta tornando alla normalità e dovrebbe tornare presto in azione.