Anteprima24.it - Voleva vendere profumi falsi, fermato: sequestro da 2000 euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Caposele, con il supporto dei colleghi di Senerchia, hanno denunciato un 40enne di Napoli ritenuto responsabile di “Ricettazione”.L’uomo,durante un controllo stradale, è stato trovato in possesso di 24 confezioni didi varie marche, ancora provviste di etichette anti-taccheggio. Alla richiesta di chiarimenti circa la provenienza della merce, lo stesso non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili.I militari dell’Arma hanno quindi proceduto aldei prodotti, il cui valore complessivo si aggira intorno ai 2.000.Le indagini, attualmente in corso, mirano a chiarire la provenienza deie a verificare eventuali legami con altre attività illecite.Parallelamente alla denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato segnalato per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, in considerazione dell’illiceità della condotta e della sua ingiustificata presenza in quel comune.