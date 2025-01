Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale e lesioni: fanese chiede il patteggiamento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano (Pesaro e Urbino), 9 gennaio 2025 – Un anno e dieci mesi con sospensione condizionale della pena, ma solo a fronte di un impegno concreto a frequentare un percorso di recupero per uomini autori di. Questa la richiesta avanzata ieri al Gup di Pesaro dall’avvocato Roberto Ginesi, difensore di un 53enne di Fano accusato dinei confronti di una donna sudamericana di 47 anni. I fatti risalenti all’estate 2023 L’episodio contestato risale all’estate del 2023 e si sarebbe verificato sul lungomare di Fano, nei pressi della Sassonia. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo avrebbe conosciuto la donna poco prima per poi condurla nella propria auto, parcheggiata nelle vicinanze. Qui, approfittando dello stato di alterazione alcolica della 47enne, le avrebbe usato, strattonandola e procurandole lividi giudicati guaribili in dieci giorni.