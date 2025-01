Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Inter: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lagunari proveranno a fermare i campioni d’Italia che però devono vincere per tenere il passo della capolista Napoli.vssi giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREOstacolo a dir poco insormontabile per i lagunari che cercheranno di strappare un risultato positivo utile per la salvezza. Sulla carta non c’è confronto, ma la squadra di Di Francesco ha comunque fermato la Juventus e impensierire il Napoli, per cui proverà a giocarsela anche perchè la classifica piange con il penultimo posto a quota 14 punti. I neroazzurri devono lasciarsi alle spalle l’amarezza per la Supercoppa Italiana persa e riprendere l’inseguimento al vertice della classifica occupato dal Napoli, distante quattro lunghezze ma con due partite da recuperare.