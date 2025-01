Urso | Stellantis non avrà soldi pubblici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.10 "Tutti gli investimenti produttivi previsti dal piano disaranno interamente finanziati con risorse proprie dell'azienda. E' una svolta rispetto al passato". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, al question time in Senato. "Tutte le risorse pubbliche per l'automotive saranno rivolte alle imprese della filiera, alle PMI dell'automotive", quanto a"investirà in Italia 2 miliardi di euro e destinerà 6 miliardi ad acquisti da fornitori che operano in Italia".