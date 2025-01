Ilgiorno.it - Tuffo nell’epoca dei faraoni per bambini

Anche le biblioteche possono essere luoghi divertenti, come quella di Erba dove sabato pomeriggio ie i ragazzi potranno scoprire come si vestivano e si truccavano nell’Antico Egitto, provando profumi, gioielli e parrucche secondo la moda dei. Un pomeriggio da vivere “Stilosi e sabbiosi“ visitando la mostra organizzata dal Museo civico cittadino. L’appuntamento a ingresso gratuito è in programma alle 15, per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 031/615281 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]