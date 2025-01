Thesocialpost.it - Terremoto negli Stati Uniti: scossa di magnitudo 5.1 a Mentone

Unadidistimata attorno a 5.1 è stata registrata oggi alle 04:52 ora italiana nei pressi did’America. L’evento sismico ha avuto un epicentro localizzato a una profondità di circa 12 chilometri.è una località situata nello stato della California, nella Contea di San Bernardino, a circa 80 chilometri a est di Los Angeles. Si tratta di una comunità vicina alle San Bernardino Mountains, attraversata dalla California State Route 38, importante via di accesso per le aree montane.Le autorità locali stanno verificando eventuali danni a edifici e infrastrutture, oltre a possibili feriti. La zona interessata non è nuova a episodi sismici, data la sua collocazione in un’area sismicamente attiva.Al momento, non sonosegnalati danni significativi o situazioni di emergenza.