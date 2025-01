Thesocialpost.it - Terremoto in Serie A, il Napoli rischia 3 punti di penalizzazione in classifica

Le polemiche seguite all'elezione di Ezio Simonelli come presidente della LegaA potrebbero avere ripercussioni negative per il. Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, insieme a Claudio Lotito e Urbano Cairo, ha presentato un ricorso al Tribunale di Milano per chiedere la rimozione di Simonelli. Il ricorso è firmato anche dal consigliere indipendente della Lega, Blandini, e da De Laurentiis stesso. Tuttavia, questa iniziativa potrebbe violare la clausola compromissoria, con il rischio di unadi 3per ile un anno di squalifica per il patron.I firmatari del ricorso temono di subire danni irreparabili e imminenti ai propri diritti.