Iltempo.it - Termini e Tuscolana: ecco le venti strade sorvegliate speciali

Nell'ordinanza della Prefettura firmata ieri sera non c'è scritto «zone rosse» ma la sostanza, in quanto a effetti per la sicurezza del rione Esquilino e delle zone intorno alle stazioni, è la stessa. «Dalla data odierna e per la durata di due mesi», si legge nel documento, sue piazze indicate dalla Questura sarà vietato «stazionare indebitamente» a soggetti molesti o aggressivi che risultino «già destinatari di segnalazioni all'Autorità giudiziaria» per spaccio di droga, scippi, rapine, danneggiamenti, nonché per detenzione e porto abusivo di armi, invasione di terreni o edifici e porto d'armi o in generale oggetti atti a offendere. Saranno allontanati dalle forze dell'ordine per garantire ai cittadini, ai turisti e ai pellegrini di poter vivere serenamente l'esperienza nella Città eterna.