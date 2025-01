Lettera43.it - Stupri di Mazan, arrestato il fondatore del sito usato da Pelicot per trovare uomini che abusassero della moglie

Leggi su Lettera43.it

La polizia francese haIsaac Steidl,delweb Coco utilizzato per quasi 10 anni da Dominiqueperestranei a cui far violentare laGisele: un orrore per il quale è stato condannato a 20 anni di carcere per stupro aggravato. Steidl, riporta Radio France, si è presentato alla polizia transalpina il 7 gennaio: si trovava fuori dal Paese e aveva accettato di tornare in Francia per essere interrogato.Gisele(Getty Images).Su Coco non c’era alcun meccanismo di identificazioneSteidl, che vive in Bulgaria ed è nato nel sudFrancia, ha rinunciato alla nazionalità transalpina nel 2023 e – scrivono i media locali – sarebbe ora in possessocittadinanza italiana. La polizia lo ha interrogato non solo in relazione aglidi Manzan, ma anche perché esistono 23 mila segnalazioni di crimini molto gravi (, omicidi, pedofilia) commessi attraverso Coco, con almeno 480 persone coinvolte.