Oasport.it - Speed skating, i 10 convocati dell’Italia per gli Europei Sprint e Allround: Ghiotto punta ad una medaglia

Da venerdì 10 a domenica 12 gennaio si terranno a Heerenveen (nei Paesi Bassi) i Campionati2025 di. Nello specifico il ghiaccio neerlandese dell’iconica Thialf ospiterà la rassegna continentale, mentre un anno fa nella stessa sede vennero assegnati i titolisulle singole distanze (come avviene ai Giochi Olimpici).L’Italia, reduce da un buon avvio di stagione in Coppa del Mondo, proverà a ben figurare in un format che però non esalta le caratteristiche di alcuni tra gli atleti didella Nazionale. Il direttore tecnico Maurizio Marchetto ha convocato Giorgia Aiello, Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani, Alice Marletti, Serena Pergher al femminile e Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide, Andrea Giovannini al maschile.