Sorteggiato il primo avversario di Sinner agli Australian Open

AGI - Il tennista italiano Jannik, numero uno del mondo, inizierà la sua difesa del titolo deglicontro il cileno Nicolas Jarry. Questo ilverdetto uscito dal sorteggio che, tra le tante sfide, prevede l'eventuale sfida pirotecnica ai quarti di finale tra Alcaraz e Djokovic.ha vinto il suoGrande Slam l'anno scorso a Melbourne superando in finale il russo Daniil Medvedev e dando vita così a una stagione di successi e gloria che lo ha visto vincere anche gli USe le ATP Finals. Una stagione 'guastata' solo dalle accuse di doping che, come una nuvola nera, rimangono sopra la testa dell'atleta azzurro, scagionato dall'International Tennis Integrity Agency, ma ancora in attesa di sapere l'esito dell'appello presentato dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).