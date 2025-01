Sondaggio Euromedia | Fratelli d’Italia vola al 315% in calo i 5Stelle crolla il campo largo

Secoloditalia.it - Sondaggio Euromedia: Fratelli d’Italia vola al 31,5%, in calo i 5Stelle, crolla il campo largo

Vento in poppa perche cresce ulteriormente nel consenso degli italiani. Se si votasse oggi il partito della presidente del Consiglio otterrebbe il 31,5% dei voti. Stabile il Pd che si conferma secondo partito, inil movimentoche scende al 10%. È quanto emerge dalResearch di oggi per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani effettuato dopo la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni. Numeri che confermano l’ottimo stato di salute del governo e la ‘gratitudine’ degli italiani per gli ultimi risultati ottenuti dalla presidente del Consiglio e dell’esecutivo, ultimo in ordine di tempo la liberazione di Cecilia Sala.dopo la conferenza di Meloni, FdIal 31,5%Nel dettaglioguadagna lo 1,5% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 10 dicembre e si attesta al 31,5 %, seguito dal Pd al 24,3%, che sale appena dello 0,3 %.