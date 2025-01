Spettacolo.periodicodaily.com - “Solo una canzone” – Il Nuovo Singolo di Santangelo in Arrivo il 10 Gennaio 2025

Dal 10, le piattaforme digitali di streaming e le radio accoglieranno “una”, ildi. Un brano che promette di toccare il cuore di chiunque ascolti, celebrando l’amore e l’amicizia come valori essenziali nella vita di tutti i giorni.Un’ode all’Amore in tutte le sue Forme per “una” diuna” è un’autentica dichiarazione d’amore. Non si limita a parlare di un legame romantico, ma abbraccia tutte le forme di affetto che arricchiscono l’esistenza di chiunque. È una dedica a una persona speciale che è sempre presente, una costante fonte di supporto e affetto. Il brano riflette su come l’amore, nella sua essenza, sia un legame indissolubile che va al di là delle convenzioni e che si manifesta nei piccoli momenti quotidiani, dal ridere insieme al condividere sogni di una vita migliore, sempre fianco a fianco.