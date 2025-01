Napolipiu.com - SKY: “Arrivano aggiornamenti sulla cessione Kvaratskhelia al PSG”

SKY: “al PSG”">Il club francese insiste per il georgiano: offerta da 80 milioni più contropartite, ma il Napoli vuole solo cash. De Laurentiis ha già individuato i possibili sostituti.L’emittente satellitare rivela i dettagli della possibile operazione tra il club francese e il Napoli per il talento georgiano.Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il Paris Saint-Germain avrebbe mosso passi concreti per Khvicha. L’emittente satellitare riferisce di un interesse sempre più forte del club francese, che già in estate aveva tentato un approccio includendo il georgiano in un’offerta complessiva da 200 milioni insieme a Victor Osimhen.Stando a quanto emerge dalle indiscrezioni di Sky, il PSG avrebbe presentato una proposta strutturata: 80 milioni più una contropartita tecnica a scelta tra Skriniar o Kolo Muani.