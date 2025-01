Anteprima24.it - Sicignano degli Alburni, scompare nella notte e viene ritrovato dai vigili del fuoco in un terreno: paura per un 88enne

Tempo di lettura: 2 minutiÈ statopochi minuti fa, daideldi Eboli che vagava in un, dopo unaintera di ricerche tra boschi, grotte e valloni siti nelle campagne del comune di, un uomo anziano di 88 anni, scomparso ieri sera dalla sua abitazione. Ad allertare i caschi rossi sono stati I familiari dell’anziano poco prima della mezzaieri, quando l’che si era recato in una casetta adiacente l’abitazione, era sparito nel nulla. Di qui, l’allontanamento dell’anziano dalla sua abitazione. Preoccupati i familiari, hanno chiesto l’intervento deidelche giunti sul posto, per tutta lahanno perlustrato la zona sita in aperta campagna, in località Macchitelle di. Valloni, grotte naturali scavateroccia, cantieri, terreni, i caschi rossi hanno controllato ogni centimetro dell’area in parte impervia fino a questa mattina quando pochi minuti fa, hannol’anziano 80enne in buone condizioni di salute, che stava cercando di rientrare a casa, camminare in un