Lettera43.it - Satnam Singh, giudizio immediato per Antonello Lovato: accolta la richiesta dei pm di Latina

sarà processato con. L’imprenditore è accusato di omicidio volontario per la morte di, il 31enne bracciante indiano morto in ospedale il 19 giugno 2024, dopo essere stato lasciato proprio dain strada, davanti la sua abitazione, con il braccio amputato.lavorava per l’azienda agricola dell’imprenditore, la Agriin provincia di, a Borgo Santa Maria, ed era rimasto ferito durante un turno di lavoro. Ilperè stato chiesto dalla Procura di, che ha trovato il parere positivo del tribunale. L’udienza davanti alla Corte d’Assise disi terrà l’1 aprile 2025 e si passerà direttamente al dibattimento, senza alcuna preliminare. L’uomo rischia fino a 21 anni di reclusione.Articolo completo:perladei pm didal blog Lettera43