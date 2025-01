Ilfattoquotidiano.it - Samsung: l’innovazione nel campo dei display passa dall’AI, tutte le novità al CES 2025

Al CESha svelato una nuova visione per il futuro della tecnologia, presentando innovazioni che promettono di trasformare il modo in cui interagiamo con gli schermi di casa. Al centro della scena, il debutto della piattaformaVision AI, progettata per rendere i televisori strumenti intelligenti e adattabili, in grado di semplificare la vita quotidiana e migliorare l’esperienza di intrattenimento.L’evento ha visto anche il lancio di dispositivi di punta come il Neo QLED 8K QN990F, l’ampliamento delArt Store e l’introduzione del proiettore interattivo The Premiere 5. Con una combinazione di intelligenza artificiale, tecnologie avanzate e design raffinato,punta a ridefinire il ruolo degli schermi, trasformandoli da semplici strumenti di visione a veri e propri hub multifunzionali per la casa.