Roma Svilar | Spero di rimanere a lungo

Mileè diventato un punto fermo per la. Il portiere ha mantenuto la porta inviolata nel derby vinto contro la Lazio e ha parlato dell’emozione vissuta domenica allo stadio Olimpico: “Chiaro che porta entusiasmo ma noi non dobbiamo esagerare, siamo felici di aver vinto ma bisogna andare avanti. Le sconfitte e i pareggi non dobbiamo guardarli e andiamo a Bologna per portare i 3 punti a casa“. Sullo scarso rendimento in trasferta: “Non so se c’è un motivo, ma è chiaro che l’Olimpico ci dia una spinta in più e una forza incredibile in più come domenica. Siamo felici di aver vinto il derby, ma siamo ancora più felici per i tifosi. Dobbiamo provare a fare lo stesso lavoro anche in trasferta perché sono tre punti come lo era domenica. Faremo meglio“. Su cosa è cambiato rispetto a due mesi fa: “Era una situazione difficile per tutti, ma penso che mister Ranieri abbia portato serenità, stiamo facendo meglio di prima e dobbiamo continuare su questa strada.