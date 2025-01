Romadailynews.it - Roma, pedone investito in via Salaria: muore sul colpo

Tragedia ieri sera all’altezza del civico 999: un uomo di 34 anni è statoda un’auto e deceduto sul posto. Ferito il conducente della vettura.Un incidente mortale si è verificato ieri sera, intorno alle 22, in via, all’altezza del civico 999, a.Undi 34 anni, originario delle Seychelles, è stato travolto da una Opel Grandland mentre attraversava la strada. Dopo l’impatto, l’auto ha urtato anche un autobus di linea.Per ilnon c’è stato nulla da fare: è morto sul. Il conducente dell’auto, un giovane di 21 anni, è rimasto ferito e trasportato d’urgenza all’Ospedale Sant’Andrea, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito.Gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale hanno sequestrato entrambi i veicoli coinvolti per avviare le indagini e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.