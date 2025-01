Anteprima24.it - Regionali 2025, Gambino (FdI): “Comitati per Cirielli presidente ad Avellino”

Tempo di lettura: 2 minutia sostegno della candidatura del vice ministro agli Affari Esteri Edmondodella Regione Campania anche in provincia di: il promotore è l’eurodeputato Alberico(FdI), con la collaborazione di diversi esponenti politici e amministratori del territorio.“L’iniziativa deicontinuerà a coinvolgere sindaci civici, ex sindaci, amministratori locali, consiglieri comunali e altre figure di spicco, con particolare attenzione alle periferie di, con l’obiettivo di mobilitare il territorio e raccogliere il consenso per la candidatura del vice ministroa governatore della Campania. I, che si muoveranno in sinergia con altre forze politiche della coalizione di centrodestra, saranno aperti anche ad esponenti della società civile.