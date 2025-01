.com - Rapina nella villa di Maria Sole Agnelli: assalto nella notte a Torrimpietra

Leggi su .com

un gruppo ditori ha fatto irruzionedi, sorella del celebre Avvocato Gianni, situata a, nei pressi di Roma. L’azione criminosa ha visto coinvolti una guardia giurata e una domestica, presi in ostaggio mentre la padrona di casa, 99enne, dormiva ignara dell’accaduto. Attualmente, il valore del bottino rimane sconosciuto, mentre i carabinieri stanno conducendo indagini approfondite per identificare i responsabili.L’irruzione e il sequestro in casa diIl raid, avvenuto nelle prime ore della, ha coinvolto almeno cinque malviventi che si sono introdottiproprietà di. Il primo a essere immobilizzato è stato il vigilante, colto di sorpresa mentre si trovava in servizio all’esterno del cancello della