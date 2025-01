Profilo Falso – stagione 2 la spiegazione del finale | ci sarà una terza stagione?

Leggi su Cinefilos.it

2, ladel: ciuna?La serie drammatica colombiana di Netflixtorna con una seconda, intitolata “Killer Match”. Questa volta, proprio come nella prima, l’attenzione si concentra sul romanticismo e sull’inganno, ma per aggiungere un po’ di pepe al mix, abbiamo anche un serial killer a piede libero! Qualcuno sembra avere una vendetta contro i residenti di Riviera Esmeralda, visto che uno dopo l’altro vengono scoperti dei cadaveri.Ma chi è l’assassino e qual è il suo movente? La detective Indira Martinez è stata incaricata di districare il mistero dell’omicidio. Date le vite complicate dei proprietari di casa di Riviera Esmeralda, la detective ha avuto difficoltà a scoprire la verità. Dopo tutto quello che aveva passato, Camila Roman sembrava aver finalmente trovato l’amore in David, ma in segreto continuava a fantasticare su Miguel.