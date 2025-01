Formiche.net - Perché Rizzi farà bene alla guida dell’intelligence. L’analisi di Caligiuri

Come osservava Zygmunt Bauman, nelle società contemporanee la sicurezza è un problema endemico. Appunto per questo ritengo che la nomina di Vittorioa direttore del Dis vada nella direzione giusta,ribadisce il valore collettivo della sicurezza, la cui salvaguardia è unper tutti.Da una ricerca sui termini più citati nelle riviste internazionalispicca il termine “politicizzazione”.È un pericolo ricorrente, forse inevitabile, ma che si deve cercare con cura di attenuare. Infatti la sicurezza dello Stato non è né di destra né di sinistra: è in alto, come hanno dimostrato le vicende – e i commenti – sulla liberazione di Cecilia Sala, dove ha avuto un ruolo importante l’Aise, diretta da Giovanni Caravelli.Non per nulla, la prima legge che regolamenta in Italia il funzionamento dei Servizi è del 1977 e viene adottata in conseguenza di una sentenza della Corte Costituzionale che considera la sicurezza ilcostituzionale preminente che consente l’esercizio di tutti gli altri.