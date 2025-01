Scuolalink.it - Pensioni 2025: ecco perché a febbraio arriveranno gli arretrati

Leggi su Scuolalink.it

Leitaliane hanno riservato una spiacevole sorpresa a gennaio, con aumenti inferiori alle aspettative. Questo ritardo ha sollevato interrogativi suglipromessi e sui motivi di tale disparità. Molti si sono chiesti il motivo di questo ritardo eglipromessi non siano stati ancora erogati.stici: quando? L’INPS ha chiarito che gli aumenti previsti per gennaiosono stati effettivamente applicati, ma in misura ridotta rispetto a quanto sperato. Il motivo risiede nel tasso di inflazione stimato dal governo, che ha influenzato direttamente l’entità dell’incremento. È importante sottolineare che il tasso di inflazione utilizzato per il calcolo degli aumenti è provvisorio. Solo alla fine delsi avranno i dati definitivi, e in caso di scostamenti, i pensionati avranno diritto a un conguaglio.